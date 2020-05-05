Про це пише видання ZAXID.NET.

Зокрема, капличку встановлюють біля урочища Диравець, де у VII столітті було язичницьке святилище. Роботи на території природнього заповідника проводяться самовільно, без жодного погодження на рівні району, області чи держави.

Зазначається, що керівництво заповідника “Стільське городище“ готує заяву до суду про демонтаж незаконної споруди, а Львівська ОДА має намір звернутися до правоохоронців та Міністерства культури.

Першим про те, що у заповідники залили фундамент та встановили Богородицю повідомив у соціальних мережах львів’янин Володимир Беньо.

“Чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки й капличку, як капітальну споруду?!”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Директор історико-культурного заповідника “Стільське городище” Орест Корчинський підтвердив, що на території заповідника ведуться роботи зі встановлення каплички, але з ним ніхто не радився з цього приводу.

“Користуючись епідемією, яка сталася, якась група людей у селі ініціювала будівництво пам’ятника матері Божої. Сьогодні виявилося, що це буде капличка. Там в селі знали про те, що вони будують біля історичної пам’ятки – це один з об’єктів заповідника “Стільське городище” – Камінь Диравець. Там були келії монахів колись, там є ніші, де покоїлися мощі святих. Про жодні роботи зі встановлення каплички мене ніхто не інформував. Сільський староста сказав, що нічого не знає. Я зателефонував до районного архітектора Ореста Телішевського і він мені повідомив, що без погоджень таку споруду не можна встановлювати”, – розповів він.

#SaveStilsko Опубликовано Вадимом Дмитревым Понедельник, 4 мая 2020 г.

Корчинський також додав, що планує подати позов до суду щодо бездіяльності старости села Дуброва та сільради, а також про демонтаж самовільно встановленої каплички.

В свою чергу, староста села Андрій Васильковський розповів, що скульптуру Матері Божої встановили місцеві мешканці своїм коштом.

“Це ініціатива місцевих жителів, молодих хлопців, які вирішили зробити такий внесок у село. Там немає ніяких спонсорів, бюджетних коштів, це чисто молоді хлопці з села зібрались і вклали свою працю і кошти”, – сказав він.

ДОВІДКА. Стільсько — язичницьке городище у Миколаївському районі, засноване у VII століття. До 993 року було столицею Білої Хорватії. Стільське городище включене до пам’ятки археології національного значення “Городище”. У 2001 році Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Історико-культурний заповідник “Стільське городище” створили у 2015 році рішенням Львівської обласної ради. До заповідника входять Стільське городище, городище-святилище в урочищі “Печера”, поселення біля села Ілів, пам’яткa природи та історії в урочищі “Диравець”, печерні комплекси природного й антропогенного походження в урочищі “Лиса”, давні гідротехнічні споруди на річці Колодниці, курганні могильники.

Урочище Диравець – це головна частина язичницького святилища у селі Дуброва, яке витесали у середині VIII століття. В урочищі збереглися залишки 21 келії, де колись жили монахи. В окремих із них є добре збережені рештки вівтарних ніш, де розміщували ікони, а також мощі святих.