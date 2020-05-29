У Львівській області продовжили карантин до 1 червня у зв'язку з епідеміологічною ситуацією – погіршенням динаміки по коронавірусу COVID-1

Про це поінформували в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Так, з початку тижня в регіоні від коронавірусу померли 11 осіб, понад 300 отримали позитивний результат тесту.

Наразі область відповідає лише двом з трьох показників для пом’якшення карантину: завантаженості лікарень (21 % при допустимих 50 %) і тестування (86 на 100 тисяч населення).

Ще один показник – інцидентності (середня кількість випадків коронавірусу за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – перевищений і збільшується. Зараз він становить близько 14,5 на 100 тисяч населення при допустимих 12.

“З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні складають близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету Міністрів, обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо продовження режиму карантинних заходів… Показники захворюваності та смертності цього тижня побили усі рекорди на Львівщині. З початку тижня померло 11 осіб, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус”, – відзначили в ОДА.

Наступне засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заплановано на понеділок, 1 червня. На ньому будуть приймати рішення з приводу пом’якшення карантину.