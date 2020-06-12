Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.
Уточнюється, що карантин у Львівській області буде продовжено до 19 червня.
В ОДА зазначають, що показники за кількістю госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Львівській області залишаються стабільно високими.
“Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин в регіоні продовжили ще на тиждень”, – сказано в повідомленні.
Наступне засідання комісії має відбутися 19 червня.
Відзначається, що у Львівській області станом на 12 червня зафіксовано 2526 підтверджених випадків зараження коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що у Києві планують посилити карантин.