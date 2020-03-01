Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
28 лютого в службу порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в місті Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратися.
Про подію повідомили рибалки.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки і підручних засобів витягли бобрів з колодязя.
На Львівщині рятувальники врятували бобрів
На Львівщині рятувальники врятували бобрів, що впали до колодязя поблизу водойми ⤵️
28 лютого о 15:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратись.
Про подію рятувальників повідомили рибалки.
На місце події було направлено рятувальне відділення 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягнули бобрів із колодязя.
Врятовані тварини були відразу відпущені у водойму.
Опубліковано ДСНС України Субота, 29 лютого 2020 р.
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