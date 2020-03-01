Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в місті Червоноград, що на Львівщині, врятували бобром, які впали в колодязь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

28 лютого в службу порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в місті Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратися.

Про подію повідомили рибалки.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки і підручних засобів витягли бобрів з колодязя.

На Львівщині рятувальники врятували бобрів

На Львівщині рятувальники врятували бобрів, що впали до колодязя поблизу водойми ⤵️ 28 лютого о 15:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратись.

Про подію рятувальників повідомили рибалки.

На місце події було направлено рятувальне відділення 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягнули бобрів із колодязя.

Врятовані тварини були відразу відпущені у водойму. Опубліковано ДСНС України Субота, 29 лютого 2020 р.