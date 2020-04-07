У Львівській області буде організовано 14 стаціонарних постів на межах в’їзду/виїзду.

Про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

Зазначається, що на них буде організовано моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури.

Також рішенням комісії ТЕБ і НС мешканцям області заборонено із 06.04.2020 перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки і зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь більше 10-ти людей тощо.

Окрім того, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації доручено вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб серед громадян похилого віку, тих, хто перебуває на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

У двох лікарів з львівських лікарень підтвердили захворювання короонавірусом COVID-19.