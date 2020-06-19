На території Львівської області продовжили карантин до 22 червня у зв'язку з високими показниками захворюваності на коронавірус СOVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Показники захворюваності на СOVID-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в області. Відтак, карантин у регіоні продовжили до понеділка”, – зазначається в повідомленні.

Під час засідання комісії наголошувалося, що кількість хворих на коронавірус у регіоні стрімко зростає, але це “не зупиняє від порушень карантину ні власників бізнесу, ні простих людей”.

В ОДА повідомили, що за минулу добу в області підтвердили 142 нові випадки захворювання, 81 з яких – у Львові.

Наразі Львівська область не може переходити до наступних етапів пом’якшення карантину, оскільки в регіоні перевищено показник інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення). Інцидентність в області становить 40,4 (а повинна не перевищувати 12 на 100 тис. осіб).

Два інші критерії (завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я та охоплення тестуванням) знаходяться в межах норми.

Питання щодо ослаблення карантину на території області буде розглянуто на найближчому засіданні у понеділок, 22 червня.

Як відомо, наразі МОЗ України визначає готовність регіонів для пом’якшення карантину за трьома показниками:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше ніж 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (має становити менше ніж 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.