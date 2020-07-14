Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Так, в області дозволили діяльність установ культури з наповненістю більше 50 стаціонарних розміщених місць для сидіння і/або більше однієї людини на 5 кв. метрів площі установи культури.

Комісія також встановила роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів, театрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос до 23-ї та з 7-ї години ранку.

Крім того, дозволили відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

Згідно з даними МОЗ, зокрема показниками для послаблення протиепідемічних заходів, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 8,36%, при нормі менше 11%, а показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – 23, 03%, при нормі менше 10%.

“Такі показники вселяють певний оптимізм, однак розслаблятися зарано. До лікарів й далі звертається багато хворих із симптомами коронавірусу, у медиків досі дуже багато роботи”, – сказав він.