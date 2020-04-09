У Львівській області помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

“Це — 50-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали учора вночі, 7 квітня. Чоловіка доставили у Клінічну лікарню Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю. Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу чоловік помер”, — повідомив Васько.

У пресслужбі ЛМР уточнили, що померлий чоловік 1969 року народження, мешканець Зимної Води. Помер 7 квітня ввечері. В лікарню поступив 3 квітня з гострою хірургічною патологією. Коли у пацієнта з`явився кашель, було проведення експрес-тестування, результат був негативний, але забрано біоматеріал для проведення ПЛР-тестування. Результат ПЛР-тестування надійшов вже після смерті пацієнта та показав інфікування коронавірусом. Чоловіка поховали відповідно до протоколу.

Як відомо, 4 квітня у Львові помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.