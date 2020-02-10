У Львівській області від грипу померла 66-річна жінка. Хвора звернулася за медичною допомогою на третій день захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної лабораторного центру МОЗ.

Відзначається, що у Львівській області зареєстровано один летальний випадок від грипу серед дорослих. Померла жінка у віці 66 років.

“Хвора звернулася за медичною допомогою на третій день захворювання. Стан ускладнився через наявність довгострокової хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А”, – йдеться в повідомленні.

З початку епідемічного сезону вірусологічною лабораторією ДУ “Львівський ОЛЦ МОЗ України” при лабораторному досліджені методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зразків матеріалу від 148 пацієнтів, які підлягають визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) та з тяжкими гострими респіраторними інфекціями (ТГРІ) визначено у 19 зразках віруси грипу А, в т.ч. А (H1N1 pm09) – 18 випадків, А(Н3N2) – 1 випадок та віруси грипу В – 1 випадок. Також виявлено збудники ГРВІ – риновіруси, бокавіруси, аденовіруси, коронавіруси, матапневмовіруси.