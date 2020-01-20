Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

Так, журналіст розповів, що побував в двох київських синагогах і там немає охорони.

На це Президент Зеленський відповів, пославшись на опитування Pew Research Center, що в Україні – найнижчий рівень антисемітизму в Європі.

“Ви ж знаєте, що в мені єврейська кров. І я президент. Нікому немає діла до цього. Ніхто не питає мене про це”, – сказав Зеленський.

“Звичайно, в Україні, як і всюди в світі, зараз і в минулому, є відсоток людей, які не бачать нікого, крім своєї нації. Те ж саме відбулося під час Другої світової війни і під час окупації фашистською Німеччиною України. Таке ж складне ставлення було до єврейського народу і за радянських часів. Ми все це знаємо. Але зараз ми також прекрасно знаємо, що найнижчий рівень антисемітизму в Україні. Ми також повинні розуміти, що в ті часи, під час Другої світової війни, у Франції, Польщі, Німеччини, Білорусі, Україні були люди, які рятували євреїв від нацистів”

Президент України заявив, що Україна пишається таким низьким рівнем антисемітизму.