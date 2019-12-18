Верховна Рада України за два тижні до Нового року затвердила кошторис на 2019 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проект постанови № 2614 підтримали 324 нардепа.

Відповідно до затвердженого кошторису, в 2019 році на здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради в цілому буде витрачено понад 1 млрд грн. Із них близько 605,5 млн грн спрямовується на оплату праці та нарахування заробітної плати.

Зокрема, сума коштів для компенсації вартості проїзду по території України становить на рік 90 тис. грн на одного депутата (7500 грн на місяць).

На канцелярське приладдя передбачено 1278 грн, на міські та міжміські телефонні розмови з розрахунку на 10 місяців – 4890 грн на одного нардепа.

На відрядження помічників-консультантів народних обранців у виборчі округи (з розрахунку на одного нардепа на 10 місяців) передбачено 8 тис. грн.

Також закладено кошти на компенсацію вартості оренди житла або готельного номера – більше 237 тис. грн на одного депутата на рік.

На парламентський канал “Рада” виділили 44 млн 331,3 тис. грн, а на держпідприємство, яке випускає офіційну парламентську газету “Голос України” – 16 млн грн.

У цілому на апарат Верховної Ради виділено в 2019 році 1 млрд 970 млн 346,7 тис. грн.