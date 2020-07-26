Про це повідомляє агентство ВВС.
“Прем’єр-міністр розпорядився призупинити імпорт диких тварин, живих або мертвих, їхніх яєць, частин їхніх туш і продуктів з них”, – йдеться в постанові уряду В’єтнаму.
Цей документ також забороняє ринки і онлайн-магазини, де продають диких тварин і товари з них.
“Всі громадяни, особливо чиновники, не повинні брати участь у незаконному браконьєрстві, купівлі, продажу, транспортуванні нелегальних диких тварин”, – відзначили в уряді країни.
Владу В’єтнаму раніше звинувачували в тому, що вона закривала очі на продаж луски панголінів і рогів носорогів, які часто використовують у народній медицині.
Вчені давно попереджають, що торгівля дикими тваринами може стати інкубатором для хвороб. Існує припущення, що походження пандемії COVID-19 пов’язано з торгівлею дикими тваринами, зокрема, кажанами, на ринку в китайському місті Ухань.
Зоозахисники привітали таке рішення в’єтнамської влади, однак деякі з них вважають, що ця заборона – недостатня.
“Заборони на споживання диких тварин недостатньо, оскільки деякі види диких тварин і продукти з них продовжують використовувати в медичних цілях або просто тримати вдома як домашніх тварин. Це також потрібно обмежити”, – пояснив Нгуен Ван Тай, директор організації Save Vietnam’s Wildlife (“Врятуйте дику природу В’єтнаму”).
- Раніше благодійне товариство Karmagawa закликало світову громадськість звернути увагу на проблему стихійної торгівлі дикими тваринами в Китаї, де виникла епідемія нового коронавірусу.
- Шеньчжень став першим китайським містом, яке офіційно заборонило продаж і споживання м’яса собак та котів.