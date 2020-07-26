У В'єтнамі заборонили імпорт диких тварин і продуктів із них, щоб знизити ризик нових пандемій.

Про це повідомляє агентство ВВС.

“Прем’єр-міністр розпорядився призупинити імпорт диких тварин, живих або мертвих, їхніх яєць, частин їхніх туш і продуктів з них”, – йдеться в постанові уряду В’єтнаму.

Цей документ також забороняє ринки і онлайн-магазини, де продають диких тварин і товари з них.

“Всі громадяни, особливо чиновники, не повинні брати участь у незаконному браконьєрстві, купівлі, продажу, транспортуванні нелегальних диких тварин”, – відзначили в уряді країни.

Владу В’єтнаму раніше звинувачували в тому, що вона закривала очі на продаж луски панголінів і рогів носорогів, які часто використовують у народній медицині.

Вчені давно попереджають, що торгівля дикими тваринами може стати інкубатором для хвороб. Існує припущення, що походження пандемії COVID-19 пов’язано з торгівлею дикими тваринами, зокрема, кажанами, на ринку в китайському місті Ухань.

Зоозахисники привітали таке рішення в’єтнамської влади, однак деякі з них вважають, що ця заборона – недостатня.

“Заборони на споживання диких тварин недостатньо, оскільки деякі види диких тварин і продукти з них продовжують використовувати в медичних цілях або просто тримати вдома як домашніх тварин. Це також потрібно обмежити”, – пояснив Нгуен Ван Тай, директор організації Save Vietnam’s Wildlife (“Врятуйте дику природу В’єтнаму”).