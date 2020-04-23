Під час карантину через COVID-19, коли більшість підприємств нібито призупинили роботу або перейшли на віддалений режим, 70% українців продовжують ходити на роботу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області.

Глава уряду сказав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, 70% працюючих людей в Україні ходять на роботу в період карантину, введеного для протидії поширення COVID-19.

“Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу”, – сказав Шмигаль.

У зв’язку з цим він закликав дотримуватися необхідних заходів обережності.

В МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 у країні стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.