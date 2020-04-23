Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області.
Глава уряду сказав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, 70% працюючих людей в Україні ходять на роботу в період карантину, введеного для протидії поширення COVID-19.
“Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу”, – сказав Шмигаль.
У зв’язку з цим він закликав дотримуватися необхідних заходів обережності.
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- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.