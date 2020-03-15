Ті, у кого немає реєстрації на території України, не зможуть виїхати з непідконтрольної території. Ті, у кого така реєстрація є - не зможуть заїхати в тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

Обмеження вводяться з метою запобігання поширенню коронавірусу. Вони будуть діяти з півночі 16 березня до 3 квітня 2020 року.

“З зазначеного часу буде призупинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск зазначеної категорії осіб в зворотному напрямку буде здійснюватися без обмежень”, – сказано в повідомленні.

“Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень”, – додали в штабі.