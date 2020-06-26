Під час загальнонаціонального карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу, олігархові, політику і куму президента Росії Віктору Медведчуку дозволяли літати на приватному літаку з аеропорту "Жуляни" (Київ) на дачу в Закарпатті. При цьому, офіційно, обидва аеропорти були закриті.

Це з’ясували журналісти програми “Схеми: корупція в деталях”.

Медведчук в період з 17 березня по 7 травня здійснив, щонайменше, 8 перельотів з Ужгорода до Києва. Всього, приватний борт літав в напрямках Києва та Ужгорода 16 разів.

“Схеми” зафіксували, що 7 травня нардеп прилетів в “Жуляни” з Ужгорода, але не один, а з сім’єю.

Місцеві жителі Ужгорода, які живуть біля аеропорту, не раз фотографували борт, на якому літає Медведчук.

Сам нардеп стверджує, що це “вимушені перельоти”, оскільки йому потрібно відвідувати позачергові парламентські сесії.

Що стосується дозволів на перельоти, він заявив, що їх отримувала компанія, яка обслуговує. За його словами, це відповідає закону, бо він, як нардеп, зобов’язаний відвідувати засідання ВР.

“Це не для мене (польоти), а для того, щоб я міг відвідувати засідання”, – заявив він.

Журналісти зазначили, що в 100 км від Ужгорода, в населеному пункті Жденієво, у сім’ї Медведчука є дача.

“Схеми” зробили акцент на тому, що літак, яким користувався олігарх, був єдиним, який обслуговували в закритих аеропортах.

В аеропорту “Ужгород” відповіли, що приймали літак, на якому літає Медведчук, оскільки відповідний дозвіл дала Державіаслужба.

У “Жулянах” на це сказали, що аеропорт на карантин і не закривали, бо він приймав спецавіацію. Що стосується безпосередньо перельотів Медвудчука, гендиректор аеропорту також сказав, що вони здійснювалися з дозволу Державіаслужби. Остання, в свою чергу, погоджує дозволи зі Службою безпеки України.

В Державіаслужбі відповіли, що давали дозволи для перельоти літаків, а не конкретних людей на борту.