За останні два місяці – на тлі пандемії коронавірусу, карантину і кризи – статки 25 найбагатших людей світу зросли на $ 255 мільярдів.

Про це повідомляє видання Forbes.

“Супербагаті стали ще багатшими, ніж були два місяці тому. Статки 25 найбагатших людей зі списку Forbes зросли на $ 255 млрд з 23 березня, коли фондовий ринок США досягнув найнижчого рівня з початку пандемії”, – наголошується в публікації.

У сукупності зазначені 25 осіб володіють капіталом вартістю майже $ 1,5 трлн (це близько 16 % від активів всіх мільярдерів світу).

Найбільше розбагатів за останні два місяці засновник Facebook Марк Цукерберг – на 31 млрд доларів. Акції соцмережі виросли майже на 60 %. Це дозволило йому піднятися з 7 на 4 місце в рейтингу. Наразі статки Цукерберга оцінюються в 86,5 млрд доларів.

На другому місці за приростом статків знаходиться засновник і гендиректор Amazon Джефф Безос. Так, з 23 березня акції Amazon подорожчали на 29 %. Станом на закриття торгів у п’ятницю статки Безоса оцінювалися в $ 146,9 млрд. Це на $ 30 млрд (на 26 %) більше показника від 23 березня.

Найбільший приріст у відсотковому вираженні зафіксований у Коліна Чжен Хуана, засновника Pinduoduo – другого після Alibaba онлайн-магазину Китаю. Компанія під час пандемії створила модель “соціального шопінгу”, коли користувачі можуть поділитися онлайн-покупками з друзями і рідними. Крім того, була запущена кампанія знижок. В результаті акції Pinduoduo з 23 березня подорожчали майже вдвічі, а Колін Чжен Хуан став багатшим на $ 17,9 млрд.

Розбагатів й індійський бізнесмен Мукеш Амбані, який був визнаний найбагатшою людиною Азії. У квітні він уклав угоду з компанією Facebook, яка повинна вкласти $ 5,7 млрд в телеком-компанію Reliance Jio, що входить в заснований батьком Амбані конгломерат. Крім того, Амбані залучив й інші інвестиції (в цілому компанія залучила $ 10 млрд). Зараз статки Амбані оцінюються в $ 52,7 млрд.

Як наголошує Forbes, жоден із 25 найбагатших людей не став біднішим з 23 березня. Така ситуація різко контрастує з даними про безробіття в США, де за допомогою звернулися 39 млн осіб (близько чверті американської робочої сили).

ТОП-25 найбагатших людей світу за версією Forbes:

• Джефф Безос, США. Статок – $ 146,9 млрд, зростання на $ 29,9 млрд.

• Засновник Microsoft Білл Гейтс, США. Статок – $ 106,5 млрд, зростання на $ 11,9 млрд.

• Президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, Франція. Статок – $ 94,1 млрд, зростання на $ 12,8 млрд.

• Марк Цукерберг, США. Статок – $ 86,5 млрд, зростання на $ 31,4 млрд.

• Американський інвестор і підприємець Уоррен Баффет, США. Статок – $ 69,2 млрд, зростання на $ 6 млрд.

• Співзасновник, голова ради директорів корпорації Oracle Ларрі Еллісон, США. Статок – $ 66,4 млрд, зростання на $ 10,4 млрд.

• Колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер, США. Статок – $ 65,4 млрд, зростання на $ 14 млрд.

• Співзасновник Google Ларрі Пейдж, США. Статок – $ 63,6 млрд, зростання на $ 14,2 млрд.

• Засновник Google Сергій Брін, США. Статок – $ 61,3 млрд, зростання на $ 13,7 млрд.

• Амансіо Ортега, Іспанія. Статок становить $ 60,5 млрд, зростання на $ 5,2 млрд. Джерело багатства – торгова мережа Zara.

• Спадкоємець статків Walmart Джим Уолтон, США. Статок – $ 55,2 млрд, зростання на $ 3,6 млрд.

• Дочка засновника корпорації Walmart Еліс Уолтон, США. Статок – $ 55 млрд, зростання на $ 3,6 млрд.

• Роб Уолтон, США. Статок становить $ 54,8 млрд, зростання на $ 3,6 млрд.

• Франсуаза Бетанкур-Майерс, Франція. Статки оцінюються в $ 54,2 млрд, зростання на $ 6,4 млрд. Джерело багатства – компанія L’Oréal.

• Мукеш Амбані, Індія. Статок – $ 52,7 млрд, зростання на $ 19,9 млрд.

• Карлос Слім Елу, Мексика. Статок становить $ 51,2 млрд, зростання на $ 4,2 млрд. Джерело багатства – сфера телекомунікацій.

• Маккензі Безос, США. Колишня дружина Джеффа Безоса. Статок – $ 47,8 млрд, зростання на $ 10,4 млрд.

• Засновник і голова ради директорів телекомунікаційної компанії Tencent Ма Хуатенг, Китай. Статок – $ 46,4 млрд, зростання на $ 6,8 млрд.

• Засновник Alibaba Grou Джек Ма, Китай. Статок – $ 41,3 млрд, зростання на $ 3 млрд.

• Один із засновників компанії Nike Філ Найт, США. Статок – $ 37,7 млрд, зростання на $ 9,9 млрд.

• Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, США. Статок – $ 36,7 млрд, зростання на $ 9,5 млрд.

• Колін Чжен Хуан, Китай. Статок – $ 35,6 млрд, зростання на $ 17,9 млрд. Джерело його доходу – онлайн-торгівля.

• Франсуа Піно, Франція. Статок становить $ 31,8 млрд, зростання на $ 2,1 млрд. Джерело його багатства – предмети розкоші. Так, Піно придбав аукціонний будинок Christie’s, що займається продажем антикваріату і предметів мистецтва. Крім цього, йому належать виноробне господарство в Бордо, гірськолижні курорти, футбольний клуб “Ренн” та інше.

• Шелдон Адельсон, США. Статок – $ 30,7 млрд, зростання на $ 1,4 млрд. Джерело його багатства – казино.

• Засновник і керівник компанії Dell Майкл Делл, США. Статок – $ 28,3 млрд, зростання на $ 3,5 млрд.