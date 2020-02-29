Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.
У п’ятницю, 28 лютого, в Парижі біля Ліонського вокзалу спалахнула пожежа. Це сталося під час протестів проти виступу співака з Конго Фаллаха Іпупа (Fally Ipupa), який проходив у прилеглому концертному залі AccorHotels Arena.
Manifestation aux abords de la gare de Lyon… pic.twitter.com/Zm3kWDoNQk
— berenger cernon (@slappy_w) February 28, 2020
Відомо, що політичні супротивники уряду Конго та співака, якого вважають близьким до влади, підпалили припарковані скутери, мотоцикли та сміттєві баки та блокували боротьбу пожежних з полум’ям. Громадянка Великої Британії Вікторія Вільямс перебувала в цей момент на станції. Вона розповіла журналістам, як розпочалася пожежа.
“Був великий густий дим. Люди підіймалися та підпалювали речі. Це було дуже швидко. Рух було заблоковано в усіх напрямках, було стовпотворіння. Протестанти кидали все, що могли, в поліцію та пожежну команду, які просто намагалися виконувати свою роботу. Вони просто підпалювали все, що могли, і билися один з одним”, — розповіла очевидиця.
Ils empêchent les #pompiers d’éteindre les #incendie #GareDeLyon #casseur @Qofficiel pic.twitter.com/BIF4toqWFK
— joel belafa (@jbelafa) February 28, 2020
Протестувальники вважають, що Фаллах Іпупа занадто близький до президента країни Фелікса Чісекеді, який прийшов до влади рік тому. Конголезькі ЗМІ повідомили, що представники діаспори приїхали з інших європейських міст, включно з Лондоном, Брюсселем та Віднем, щоб спробувати зірвати концерт.
Варто зазначити, що напередодні заходу влада попередила, що концерт Фаллаха Іпупи проходить в “особливо напруженому політичному контексті між прихильниками та противниками” уряду Конго. Правоохоронці закликали до проведення демонстрацій не в місці проведення концерту. В результаті 23 людини були затримані та 54 людини оштрафовані за участь у забороненій акції протесту.
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