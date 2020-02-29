У Парижі під час протестів проти концерту співака з Конго почалася пожежа. В результаті інциденту затримано понад 20 осіб.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

У п’ятницю, 28 лютого, в Парижі біля Ліонського вокзалу спалахнула пожежа. Це сталося під час протестів проти виступу співака з Конго Фаллаха Іпупа (Fally Ipupa), який проходив у прилеглому концертному залі AccorHotels Arena.

Manifestation aux abords de la gare de Lyon… pic.twitter.com/Zm3kWDoNQk — berenger cernon (@slappy_w) February 28, 2020

Відомо, що політичні супротивники уряду Конго та співака, якого вважають близьким до влади, підпалили припарковані скутери, мотоцикли та сміттєві баки та блокували боротьбу пожежних з полум’ям. Громадянка Великої Британії Вікторія Вільямс перебувала в цей момент на станції. Вона розповіла журналістам, як розпочалася пожежа.

“Був великий густий дим. Люди підіймалися та підпалювали речі. Це було дуже швидко. Рух було заблоковано в усіх напрямках, було стовпотворіння. Протестанти кидали все, що могли, в поліцію та пожежну команду, які просто намагалися виконувати свою роботу. Вони просто підпалювали все, що могли, і билися один з одним”, — розповіла очевидиця.

Протестувальники вважають, що Фаллах Іпупа занадто близький до президента країни Фелікса Чісекеді, який прийшов до влади рік тому. Конголезькі ЗМІ повідомили, що представники діаспори приїхали з інших європейських міст, включно з Лондоном, Брюсселем та Віднем, щоб спробувати зірвати концерт.

Варто зазначити, що напередодні заходу влада попередила, що концерт Фаллаха Іпупи проходить в “особливо напруженому політичному контексті між прихильниками та противниками” уряду Конго. Правоохоронці закликали до проведення демонстрацій не в місці проведення концерту. В результаті 23 людини були затримані та 54 людини оштрафовані за участь у забороненій акції протесту.