У Бразилії, під час тестування ефективності одного з препараторів для симптоматичного лікування від коронавірусу COVID-19, померли 11 пацієнтів. Цей препарат входить в протокол лікування в Україні.

Про це свідчать дані дослідження, яке не отримало наукової оцінки.

У бразильському місті Манаус проводили дослідження щодо ефективності препарату хлорохіна.

Влада Бразилії рекомендувала використовувати препарат при лікуванні коронавірусу COVID-19. Медики намагалися оцінити, наскільки цей лікарський препарат ефективний для усунення симптомів захворювання.

Хлорохін, як і гідроксихлорохін, це препарати, які зазвичай використовують при лікуванні малярії. Медики однозначно зазначили, що незважаючи на деякі позитивні якості, препарати можуть нанести непоправної шкоди здоров’ю окремих пацієнтів і навіть стати причиною смерті. Зокрема, в дослідженні звернули увагу на підвищений ризик фатальної аритмії серця.

Пацієнтам, які брали участь в дослідженні, також давали антибіотик азитроміцин, який має такий же серцевий ризик. Лікарні в США також використовують азитроміцин для лікування пацієнтів з коронавірусом, часто в поєднанні з гідроксихлорохіном.

Приблизно половині учасників дослідження давали дозу 450 мг хлорохіну два рази на день протягом п’яти днів, а іншим призначали більш високу дозу 600 мг протягом 10 днів.

Протягом трьох днів дослідники почали помічати серцеві аритмії у пацієнтів, що приймали більш високу дозу.

До шостого дня лікування померли 11 пацієнтів, що призвело до негайного завершення етапу дослідження з високими дозами.

“Для мене це дослідження передає одну корисну інформацію, яка полягає в тому, що хлорохін викликає залежно від дози збільшення відхилення в ЕКГ, яке може призвести до раптової серцевої смерті”, – сказав доктор Девід Юурлінк, терапевт і керівник відділу клінічної фармакології в університеті Торонто, посилаючись на електрокардіограму, яка зчитує електричну активність серця.

Резюмуючи підсумки дослідження, медики зазначили, що в Бразилії було недостатньо пацієнтів, щоб говорити про реальну ефективність препарату. Також поки неможливо зробити висновок, чи є хлорохін ефективним для пацієнтів з важким захворюванням. Вчені вважають, що необхідні додаткові дослідження, щоб оцінити препарат на ранніх стадіях захворювання.

Один з авторів бразильського дослідження, доктор Маркус Ласерда, зазначив, що “велика доза (препарату), яку використовують китайці, дуже токсична і вбиває більше пацієнтів”.

“Саме тому цей етап дослідження було зупинено на ранній стадії”, – сказав він, додавши, що рукопис вже рецензується журналом Lancet Global Health.

Американський доктор Бушра Міна, завідувач відділенням легеневої медицини в лікарні Ленокс Хілл на Манхеттені, сказав, що дослідження, швидше за все, не змінить практику лікарень з надання п’ятиденного курсу гідроксихлорохіну і азитроміцину госпіталізованим пацієнтам, що не були серйозно хворі. За його словами, медики контролюють стан пацієнтів на предмет серцевих порушень, а ліки припиняють давати, якщо такі виявлені.

Він вважає, що дослідження в Бразилії вказує на те, що зазначені препарати варто або не використовувати, або, якщо немає альтернативи, використовувати, “але обережно”.

В Україні ці препарати включено до протоколу лікування від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що застосування препаратів виправдано світовим досвідом боротьби з коронавірусом, зазначаючи, що це не ліки від COVID-19, а лише засіб, щоб зняти симптоми.

“Цей препарат був внесений до нашого протоколу лікування (коронавірусу, – ред.) як експериментальний. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може”, – заявив Степанов.

У той же час екс-очільниця МОЗу Уляна Супрун таке рішення не підтримала, зазначивши, що утвердження препаратів в протоколі – це “масовий експеримент на українцях”.

У середу, 15 квітня, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що українська фармацевтична компанія “Дарниця” пройшла державну реєстрацію для виробництва гідроксихлорохіну, що дозволить українським виробникам швидше випускати необхідні препарати на ринок.

Загалом, обидва медикаменти, хлорохін і гідроксихлорохін, безпечні і добре переносяться організмом.

Розроблений німецьким фармацевтичним концерном Bayer медикамент Resochin успішно використовується для лікування малярії ще з 30-х років минулого століття. Але при експериментально великих дозах або самолікуванні, він може спровокувати проблеми з серцем, внаслідок чого настає смерть.