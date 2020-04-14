Під час проведення навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет, один український військовослужбовець загинув, восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Уточнюється, що ДБР почало розслідування за фактом порушення військовослужбовцями правил поводження зі зброєю.

“За даними слідства, 14 квітня 2020 року під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні в Донецькій області стався вибух міномета. В результаті загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що постраждалі військовослужбовці на цю мить ушпиталені.