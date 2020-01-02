Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“І дуже скоро. У фільмі, який ми знімаємо прямо зараз”, – сказав бос Marvel Studios Кевін Фіг.

Цього року The Eternals ( “Вічні”) представить першого супергероя нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Починаючи з 2019 року, надходили повідомлення про те, що на четвертому етапі MCU – у фільмах після саги «Нескінченність месника» – з’явиться героїня.

Marvel також повідомила, що представить свого першого глухого супергероя в “Вічних” і свого першого азіатсько-американського супергероя в “Шан-Чі” і “Легенді про десяти кільцях”.

“Ми хочемо, щоб фільми відображали глядачів, і ми хочемо, щоб кожен член нашої глобальної аудиторії бачив себе на екрані”, – заявили в Marvel.

Єдиним існуючим транс-супергероєм в Marvel Comics є недавно представлена ​​Sera – з групи повністю чоловічих ангелів під назвою Ancharites – які перейшли до жіночої ідентичності.