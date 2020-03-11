Протягом вівторка, 10 березня, в Україні було зафіксовано п'ять нових підозр на коронавірус COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, два зразка вже доставлені в лабораторію Центру громадського здоров’я, ще три зразка доставлять до вечора середи.

“Протягом вчорашнього дня (10 березня, – ред.) сумарно було 5 повідомлень про нові підозри COVID-19. З цих п’яти повідомлень два зразка вже надійшли в вірусологічну лабораторію, і по ним проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і також будемо проводити дослідження. Про результати проінформуємо завтра”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що поки в Україні було підтверджено тільки один випадок зараження коронавірусом.

“Ми сьогодні маємо в Україні один зареєстрований випадок захворювання. Він був зареєстрований минулого тижня в Чернівецькій області. Вчора в вірусологічній лабораторії досліджувалися чотири зразки. Всі вони негативні. Тобто жодного підтвердженого нового випадку коронавірусної інфекції в Україні станом на цей час не зафіксовано”, – наголосив Ляшко.

За весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19. Також були перевірені контакти цих людей.

Заступник міністра запевнив, що випадки коронавірусу не приховуються від населення.

“Ми не приховуємо ці випадки, ми їх діагностуємо. Якщо подивитися в Білорусі, наприклад, там не набагато більше випадків. Ми не спостерігаємо поки такого поширення в Східній Європі”, – заявив він.

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