Про це вона заявила в рамках сесії питань і відповідей на порталі Reddit.
За словами Хіссріча, у другому сезоні “Відьмака” серед персонажів з’являться представники гендерних і сексуальних меншин.
Крім ЛГБТ-героїв, глядачів чекають нові чудовиська і представники інших народів світу “Відьмака”.
Прем’єра першого сезону “Відьмака” на стрімінговому сервісі Netflix відбулася 20 грудня 2019 року. Другий сезон вийде в 2021 році.
- Раніше американська компанія Netflix представила перші промо-матеріали до серіалу “Відьмак”.