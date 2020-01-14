Шоураннер серіалу "Відьмак" Лорен Хіссріч розповіла про новий сезон проекту, в якому з'являться ЛГБТ-персонажі.

Про це вона заявила в рамках сесії питань і відповідей на порталі Reddit.

За словами Хіссріча, у другому сезоні “Відьмака” серед персонажів з’являться представники гендерних і сексуальних меншин.

Крім ЛГБТ-героїв, глядачів чекають нові чудовиська і представники інших народів світу “Відьмака”.

Прем’єра першого сезону “Відьмака” на стрімінговому сервісі Netflix відбулася 20 грудня 2019 року. Другий сезон вийде в 2021 році.