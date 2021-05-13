Уряд України та Уряд Французької Республіки уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Підписання угод відбулося в межах офіційного візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера у Київ.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Сторони підписали угоди, які передбачають реалізацію проектів щодо:

постачання 130 електровозів компанією “Альстом” на загальну суму до 900 млн євро. Рівень локалізації виробництва становитиме 35%.

постачання спеціалізованої рятувальної техніки для роботи на висотних будівлях, 370 автодрабин на суму до 300 млн євро. Цей проект має стати основою для оновлення пожежної техніки для гасіння пожеж та рятування людей у висотних будівлях.

покращення водопостачання у Луганській області на суму 70 млн євро. Доступ до якісної питної води отримають мешканці понад 20 міст та селищ.

покращення водопостачання у Києві на суму 70 млн євро. Реалізація проекту дозволить покращити якість питної води в столиці України для понад 25% її мешканців.

“Усі проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище. Що цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва”, — зауважив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мер підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал і можливості. Він додав, що в України та Франції багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє.