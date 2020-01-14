Вода, що затопила ТРЦ Ocean Plaza в Києві, зійшла самопливом.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 07:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, робота торгового центру тимчасово припинена. Комунальні служби проводять ремонтні роботи.

“Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі”, – йдеться в повідомленні ГСЧС.

Також повідомляється, що близько Ocean Plaza обмежать рух транспорту і повністю знімуть шар асфальту.