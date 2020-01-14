Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, станом на 07:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, робота торгового центру тимчасово припинена. Комунальні служби проводять ремонтні роботи.
“Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі”, – йдеться в повідомленні ГСЧС.
Також повідомляється, що близько Ocean Plaza обмежать рух транспорту і повністю знімуть шар асфальту.
- В результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.