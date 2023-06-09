Водосховище втрачає по 6 см води на годину. Триває евакуація, проте ворог обстрілює Херсон та область, отримала контузію 16-річна дівчина.

Повідомляє Голова Херсонської ОДА

“На Правому березі досі затоплено 35 населених пунктів. У воді 3763 будинки, але вода потроху відступає. Якщо зранку середній показник рівня води сягав 5,38 метра, то на вечір він знизився майже до 5 метрів, що на 60 см нижче максимального рівня”.

У Каховському районі вода також йде на спад. У звільнених Козацькому, Веселому, а також тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на 1,5 метра. Проте, серйозною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплене, під водою місцеве кладовище.

Критична ситуація на тимчасово окупованому Лівобережжі. Приблизно 60% затоплено.

“Щодо самого водосховища, то станом на вечір рівень води впав до 11,33 метра. Водосховище втрачає по 6 см води на годину”.

Евакуація триває, до безпечних місць направлено 2588 осіб. У цей час росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Ворог б’є по місцях, де триває евакуація мирного населення. Через обстріли чоловіка доставили у лікарню у важкому стані. Ворог також обстріляв Херсон, отримала контузію 16-річна дівчина.