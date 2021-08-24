Вода в Крим: РФ у День Незалежності заявила про відкриття провадження проти України 

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заявило про відкриття кримінального провадження у зв'язку з перекриттям Північно-Кримського каналу і припиненням подання дніпровської води на незаконно анексований Кримський півострів.

Відповідна заява офіційної представниці Слідком Світлани Петренко була опубліковано 24 серпня.

“У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 КК РФ (екоцид). … Слідством встановлюються всі обставини злочину та причетних до нього осіб”, — йдеться в повідомленні.

Йдеться про перекриття Північнокримського каналу та будівництво дамби на території Херсонської області, внаслідок чого з 26 квітня 2014 року постачання дніпровської води каналом на незаконно анексований півострів Крим припинилося.

У РФ заявляють, що перекриття каналу вплинуло на якість води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, викликає виснаження сільськогосподарських земель та призводить до зміни екосистем.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Відновлення водопостачання

В кінці лютого 2020 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що виключає можливість постачання води в незаконно анексований Крим.

Утім заяви про те, що відновлення водопостачання є можливим до повернення Криму, неодноразово лунали від представників чинної влади.

На початку лютого 2020 року голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія в етері телеканалу “Прямий” у відповідь на запитання журналіста про можливість відновлення водопостачання в обмін на виведення російських військ з Донбасу заявив, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”. Пізніше Арахамія публічно перепросив за свої слова.

У березні того ж року Денис Шмигаль, який щойно був призначений прем’єр-міністром, зробив неоднозначну заяву про те, що Україна має подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”.

У серпні 2020 року Шмигаль допустив можливість постачання води в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові. Пізніше він відмовився від своїх слів.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук також допускав можливість постачання води для мешканців незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.