Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що після підриву росіянами Каховської дамби вода через Північнокримський канал до Кримського півострова не надходитиме мінімум рік.

Джерело: Ігор Сирота в ефірі “Радіо Свобода”

“До Криму водопостачання не відбувається, тому що у Каховському сховищі вже набагато нижчий рівень води, ніж потрібен, щоб йти по Кримському каналу. Тому, швидше за все, мінімум рік вода до Криму не буде надходити. За умови деокупації ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою”, – пояснив Сирота.

Водночас він додав, що з проблемою нестачі води зіткнуться також Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.

Раніше Ігор Сирота повідомив, що підрив Каховської ГЕС матиме масштабні наслідки для окупованого з 2014 року росіянами Криму, адже півострів може залишитись на роки без водопостачання.

Невдовзі стало відомо, що після підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму вже виникли проблеми з водопостачанням.

Натомість речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після підриву Каховської ГЕС у Криму є запас міцності щодо забезпечення водою за рахунок запасів місцевих водоймищ.