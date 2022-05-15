Українські захисники на оточеній території заводу "Азовсталь" у заблокованому місті Маріуполь, попри відсутність води та їжі, із мізерними запасами ліків, продовжують оборонятись від російських військ. Водночас медики наголошують, що умови, в яких перебувають бійці, - критичні, проте військові все ще сповнені надії.

Про це повідомила захисниця Валерія Карпиленко, посилаючись на текст одного із медиків полку.

“81-й день у повній блокаді під постійним вогнем.

Перебуваючи серед своїх побратимів, давно помічаю появу запаху ацитону, скарги на головний біль і непритомність.

Їх постійно нудить, хоча рвати практично нема чим. Метоклопромід та ондоцетрон закінчилися вже місяць тому.

Поранені своєю чергою потребують посиленого харчування, оскільки для нормального загоєння ран потрібно максимально більше білків та вуглеводів, адже тканини нема з чого відновлюватися. А якщо ще взяти до уваги те, що рани гнояться, а це йде левова частка імунітету і сил, то шанси на одужання мізерні.

Кожен із нас втратив і стабільно втрачає вагу. Особисто я втратив 20 кг, є ті, що втратили близько 25 кг і при цьому їм доводиться виконувати бойові завдання.

Все це є наслідком відсутності не просто калорійного харчування, а й харчування в принципі. Ми їмо мізер. Але додає критичність ситуації – відсутність питної води, т.к. у нашій воді дуже багато іржі, хвороботворних бактерій, та й сама жорсткість води велика.

Тривале вживання призводить до дисбактеріозу, порушення кислотності шлунка. І це все за повної відсутності медикаментів та антибіотиків.

Стійкість духу чоловіків, які при цьому на позиціях – не передати словами. Але їхні очі сповнені надії та віри в те, що нас скоро врятують“.