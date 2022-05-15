Про це повідомила захисниця Валерія Карпиленко, посилаючись на текст одного із медиків полку.
“81-й день у повній блокаді під постійним вогнем.
Перебуваючи серед своїх побратимів, давно помічаю появу запаху ацитону, скарги на головний біль і непритомність.
Їх постійно нудить, хоча рвати практично нема чим. Метоклопромід та ондоцетрон закінчилися вже місяць тому.
Поранені своєю чергою потребують посиленого харчування, оскільки для нормального загоєння ран потрібно максимально більше білків та вуглеводів, адже тканини нема з чого відновлюватися. А якщо ще взяти до уваги те, що рани гнояться, а це йде левова частка імунітету і сил, то шанси на одужання мізерні.
Кожен із нас втратив і стабільно втрачає вагу. Особисто я втратив 20 кг, є ті, що втратили близько 25 кг і при цьому їм доводиться виконувати бойові завдання.
Все це є наслідком відсутності не просто калорійного харчування, а й харчування в принципі. Ми їмо мізер. Але додає критичність ситуації – відсутність питної води, т.к. у нашій воді дуже багато іржі, хвороботворних бактерій, та й сама жорсткість води велика.
Тривале вживання призводить до дисбактеріозу, порушення кислотності шлунка. І це все за повної відсутності медикаментів та антибіотиків.
Стійкість духу чоловіків, які при цьому на позиціях – не передати словами. Але їхні очі сповнені надії та віри в те, що нас скоро врятують“.
Раніше боєць з полку “Азов” Давид Хімік закликав українців продовжувати інформаційну роботу. Він наголосив що захисники тримають оборону, проте мріють побачити свої родини чи створити власні сім’ї, а також добре поїсти.
- Нагадаємо, за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Дружини бійців Маріуполя закликали звільнити захисників “Азовсталі”. Вони наголосили, що треба вивезти не тільки важкопоранених, а й домогтися звільнення шляхом “екстракції” всього гарнізону.
- Сім’ї бійців “Азову” вирушили до Туреччини зустрітися з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони планують висловити подяку за підтримку в питанні порятунку захисників Маріуполя.
- Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.