Центр громадського здоров'я МОЗ дав поради українцям щодо того, як можна вберегтися від екстремальної спеки.

Про це йдеться на сторінці ЦГЗ в Facebook.

“Коли температурні показники як мінімум на 10 °C перевищують середню високу температуру регіону, і це триває кілька тижнів, мова йде про надзвичайну спеку. Вона виснажує, негативно впливає на організм, тому слід уникати зайвих фізичних навантажень, правильно харчуватися і пити, дотримуватися режиму дня”, – відзначили в центрі.

Слід якомога менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 до 16 годин. Треба шукати прохолоду і тінь, щоб тіло могло відновитися. Краще залишатися в приміщенні, бажано з кондиціонером.

Якщо вдома немає кондиціонера, ЦОЗ радить зайти в кондиціоновані громадські приміщення – навіть кілька годин в охолодженому приміщенні можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці. Але необхідно пам’ятати, що різка і відчутна зміна температури створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, а тривале переохолодження послаблює імунітет.

“Обережно із засмагою. Вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тому варто захиститися за допомогою крему … Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин до виходу на вулицю. Засмага може значно сповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла і таким чином сприяти зневоднення організму. Підказка: шукайте засоби захисту від сонця з позначкою “Широкий спектр” або “Захист UVA / UVB” – такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці “, – додали в Центрі громадського здоров’я.

Біля водойм і на пляжі отримати опіки легше, тому тут слід бути уважними. Вибирати варто легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. Необхідно також одягати сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх, щоб затінити обличчя, вуха і шию.

Не можна відвідувати солярії в спеку.

Важливо пити більше води, але не варто вживати рідини, що містять кофеїн, алкоголь або багато цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини.

ЦГЗ радить уповільнити темп: зменшити інтенсивність фізичних вправ під час спеки.

Ніколи не можна залишати немовлят, старших дітей і домашніх тварин в припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.