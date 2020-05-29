Оператор Vodafone запропонує 30 хвилин безкоштовних дзвінків на всі мережі абонентам, які постраждали від збою роботи голосового зв'язку.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс–Україна“.

“Vodafone Україна“ запропонує 30 хвилин для дзвінків на всі мережі України клієнтам, які не могли скористатися голосовими послугами 29 травня. Такі клієнти протягом найближчого тижня отримають SMS про компенсацію та інформацію про те, як отримати пакет хвилин для розмов“, – заявили в компанії.

Відзначається, що під час збою в роботі голосового мобільного зв’язку у оператора доступ до мобільного інтернету надавався нормально.

Раніше повідомлялося, що в Україні стався збій в роботі мобільного оператора Vodafone, в деяких містах недоступні дзвінки.