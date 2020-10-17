Про це повідомляють #Букви.
Так, офіційний Twitter-аккаунт РФ сьогодні опублікував фотографії підводних тварин, що мешкають біля незаконно захопленого Криму. У публікації анексований півострів назвали “російським”.
“Підводні істоти заворожують”, – йдеться також у ній.
На це відреагував офіційний Twitter-аккаунт України.
У ньому з’явився пост про те, що “кримські води бачили більш потворних істот”, до якого прикріпили фото Володимира Путіна в батискафі під час занурення у води Чорного моря в 2015 році.
Крім того, в повідомленні нагадали, що Крим – це Україна.
- У вересні британська телерадіомовна корпорація BBC опублікувала карту України без незаконно анексованого Криму. Згодом її прибрали з матеріалу і перепросили.
- Раніше фінська державна телерадіокомпанія Yle виправила карту, на якій незаконно анексований Крим був позначений як частина Росії. До помилки увагу журналістів привернуло українське посольство.