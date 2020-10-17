В офіційному акаунті України в соціальній мережі Twitter потролили Росію та її президента Володимира Путіна.

Про це повідомляють #Букви.

Так, офіційний Twitter-аккаунт РФ сьогодні опублікував фотографії підводних тварин, що мешкають біля незаконно захопленого Криму. У публікації анексований півострів назвали “російським”.

“Підводні істоти заворожують”, – йдеться також у ній.

На це відреагував офіційний Twitter-аккаунт України.

У ньому з’явився пост про те, що “кримські води бачили більш потворних істот”, до якого прикріпили фото Володимира Путіна в батискафі під час занурення у води Чорного моря в 2015 році.

Крім того, в повідомленні нагадали, що Крим – це Україна.