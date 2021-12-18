В американському штаті Колорадо 26-річний кубинець Рогель Агілера-Медерос був засуджений до 110 років в'язниці за смертельну ДТП із чотирма загиблими та шістьма пораненими. Понад три мільйони людей підписали петицію з проханням про помилування.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство CBC News.

Як встановило слідство, під час ДТП з вини водія зіткнулися 28 автомобілів. У деяких з них було пошкоджено бензобаки, через що виникла величезна пожежа, яка охопила кілька транспортних засобів та розплавила ділянку дороги.

Присяжні визнали водія винним у скоєнні смертельної ДТП, навмисному нападі, замаху на навмисний напад, необережному керуванні та інших правопорушень.

Сам підсудний під час засідання стверджував, що гальма на його вантажівці вийшли з ладу, проте сторона звинувачення наполягала на тому, що водій міг звернути з дороги та уникнути зіткнення.

У судових матеріалах зазначається, що водій не перебував під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, також раніше він не притягувався до відповідальності за порушення закону. Проте, згідно із законодавством штату Колорадо, винний повинен відбути щонайменше по 10 років терміну за кожний зі своїх злочинів.

Цей випадок викликав бурхливі дебати у Сполучених Штатах. Вже понад 3,6 млн осіб підписали петицію з вимогою від губернатора штату Колорадо Джареда Поліса допомогти пом’якшенню вироку.

Агілера-Медерос булв остаточно засуджений за 27 пунктами.