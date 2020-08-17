Про це розповіли журналісти програми.
Так, за словами журналіста Михайла Ткача, автомобіль спалили вночі у дворі будинку, де живе Борис Мазур.
“Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на Kia Cerato – це “Королі доріг”. Його вже подивились майже 700 тисяч глядачів на YouTube. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО [Управління державної охорони]” – сказав журналіст.
Подія трапилася у місті Бровари, що під Києвом. Автомобіль відновленню не підлягає.
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