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Водіїв в Україні штрафуватимуть за 3D-номери на автомобілях

Українських водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери на автомобілях, оскільки вони не відповідають встановленим вимогам державних стандартів України (ДСТУ).

Понеділок, 7 вересня 2020, 11:39

Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Зазначається, що в Україні з’явилося багато компаній, які пропонують зробити номерні знаки у форматі ЗD.

У пункті 4.3 ДСТУ 3650:2019 “Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови” прописано, що 3D-номерні знаки не відповідають вимогам.

“Щодо Правил дорожнього руху. Відповідно до пункту 2.9 “в”, водієві забороняється керувати транспортним засобом із номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів (ДСТУ)”, – написав Білошицький.

Водіям загрожує штраф 170 гривень за керування транспортним засобом із номерним знаком, який не відповідає вимогам.

У разі повторного правопорушення протягом року штраф збільшиться до 255 гривень або водія відправлять на громадські роботи від 30 до 40 годин.

Теги: водіння, дорожня поліція, Нацполіція, штрафи, автомобиль

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