Водій автобуса в Італії вивів 25 школярів в безпечне місце після того, як помітив проблему з його автомобілем, перш ніж він загорівся.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Автобус, який перевозив підлітків у віці від 14 до 16 років в літній табір, загорівся в тунелі приблизно в 80 км на північ від Мілана. На місце швидко прибули пожежники і загасили полум’я.

Семеро дітей були доставлені в лікарню в якості запобіжного заходу від отруєння димом.

Глава регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана похвалив водія за те, що він швидко зреагував і зміг витягнути дітей з автобуса, перш ніж автобус був “спалений полум’ям”. Він також подякував аварійним службам.

Один пожежний сказав італійському інформаційному агентству Adnkronos, що пожежа могла бути викликана покришкою, що лопнула.