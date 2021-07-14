Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Автобус, який перевозив підлітків у віці від 14 до 16 років в літній табір, загорівся в тунелі приблизно в 80 км на північ від Мілана. На місце швидко прибули пожежники і загасили полум’я.
Семеро дітей були доставлені в лікарню в якості запобіжного заходу від отруєння димом.
Глава регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана похвалив водія за те, що він швидко зреагував і зміг витягнути дітей з автобуса, перш ніж автобус був “спалений полум’ям”. Він також подякував аварійним службам.
Один пожежний сказав італійському інформаційному агентству Adnkronos, що пожежа могла бути викликана покришкою, що лопнула.
- Раніше у селі Ревове Ширяївського району Одеської області під час руху загорівся рейсовий автобус “Одеса – Київ” з пасажирами.