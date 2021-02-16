Верховна Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення в додатку "Дія" до паперових. Відповідна норма є в ухвалених сьогодні змінах до закону про дорожній рух.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер водій може пред’являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (ОСЦПВ) поліціянтам для посвідчення своєї особи та права на водіння.

“Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України”, – йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що нещодавно Рада в першому читанні розглянула законопроєкт, яким пропонується прирівняти цифрові паспорти в додатку “Дія” до паперових.

Після прийняття цього закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.