Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Тепер водій може пред’являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (ОСЦПВ) поліціянтам для посвідчення своєї особи та права на водіння.
“Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України”, – йдеться в повідомленні.
Також у міністерстві зазначають, що нещодавно Рада в першому читанні розглянула законопроєкт, яким пропонується прирівняти цифрові паспорти в додатку “Дія” до паперових.
Після прийняття цього закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.
- Раніше повідомлялося, що електронний паспорт в додатку “Дія” приймають вже 10 аеропортів України. Додатком можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.