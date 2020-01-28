Водій автобусу з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерок, відмовившись вимкнути російськомовний серіал на їх вимогу.

Про це розповіла волонтерка і медик Ярина Чорногуз.

Дівчата поверталися з похорону загиблого в зоні ООС Миколи Сорочука.

У певний момент вони попросили водія змінити серіал, який показували пасажирам, через те, що його транслювали на мові окупанта, російській.

Водій дівчатам в цьому відмовив, повівшись агресивно. Не підтримали волонтерок й інші пасажири.

“Коли я підійшла і чемно попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася із зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко всю ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя включила камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук. Водій зажадав, щоб ми дізналися думку більшості автобуса”, – написала Чорногуз.

Волонтерка стверджує, що обернулася до пасажирів, пояснивши своє прохання, але не отримала підтримки.

Поки більшість мовчала, якась жінка заявила, що “їй байдуже якою мовою і що ми вбивці, їздимо на війну, вона нас туди не посилала”.

“Слова, що я повертаюся з похорону свого хлопця – бійця, загиблого, захищаючи їх можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима”, – додала волонтерка.

В результаті, дівчата вийшли посеред дороги.

Після цього на їх запис в соцмережі відреагували в компанії Winew і Bus Trans.

Керівництво компаній запевняє, що на кожен автобус видавало флешки з україномовними картинами, тому не розуміють, яким чином вийшло так, що водій увімкнув російськомовний серіал.

Також вони вибачилися за неналежну реакцію водіїв на цю ситуацію.

“Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому”, – сказано в повідомленні.

Що стосується подальшої долі дівчат, вони автостопом дісталися до міста Рівного, звідки планують автобусом повертатися до Києва.