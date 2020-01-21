Водії зможуть оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевіряти їх наявність в додатку "Дія".

Про це повідомляється на сторінці “Дія” в Facebook.

Як повідомляється, розробники програми, крім вже наявної можливості додати цифрові водійські посвідчення, техпаспорт і осаго, готують впровадження можливості сплати і перевірки штрафів онлайн.

На сайті сервісу будуть з’являтися виписані прямо на місці зупинки штрафи, а також штрафи за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі і за допомогою фотозйомки.

“І ми будемо обов’язково надсилати push-повідомлення і повідомимо про штраф”, – додали представники сервісу.

Поки отримати інформацію про штраф і оплатити його можна в електронному кабінеті водія.