Про це повідомляється на сторінці “Дія” в Facebook.
Як повідомляється, розробники програми, крім вже наявної можливості додати цифрові водійські посвідчення, техпаспорт і осаго, готують впровадження можливості сплати і перевірки штрафів онлайн.
На сайті сервісу будуть з’являтися виписані прямо на місці зупинки штрафи, а також штрафи за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі і за допомогою фотозйомки.
“І ми будемо обов’язково надсилати push-повідомлення і повідомимо про штраф”, – додали представники сервісу.
Поки отримати інформацію про штраф і оплатити його можна в електронному кабінеті водія.
- 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”.
- В Уряді оголосили про початок пілотного проєкту зі створення цифрового ID громадян України.
- У Кабінеті Міністрів України планують залучити до навчання цифровій грамотності мінімум 6 млн українців протягом трьох років.