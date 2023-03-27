З офіцерами на конях та за допомогою водометів поліція вигнала протестувальників з шосе Аялон у Тель-Авіві, після того, як вулиця була заблокована приблизно на п’ять годин.

Про це сповіщає The Times of Israel.

Варто зазначити, що причиною протестів стало те, що президент Ізраїлю Беньямін Нетаньяху разом зі своїми релігійними союзниками планують схвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду стосовно ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Це дозволить законодавцям розширити свої повноваження щодо призначення суддів. Протестувальники переконані, що закон послабить суди та поставить під загрозу громадянські свободи.

השוטרים מנסים לפנות את המפגינים מאיילון באמצעות פרשים ומכת"זיות, במקום עימותים בין הצדדים@lielkyzer pic.twitter.com/G6WTDrzhjW — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

Як повідомляється, силовики змушували протестувальників розійтися. Спочатку колона поліції на конях “ввірвалася” в натовп. Згадом поліція використала декілька водометів проти демонстрантів, у тому числі й на узбіччях.

Наголошено, що деякі демонстранти кидали в офіцерів предмети, серед яких пляшки наповнені водою. Більшість протестувальників вигнали з дороги лише за кілька хвилини. На трасі залишилися десятки офіцерів та низка транспортних засобів. Решта “критиків реформи” стояли неподалік від центральної вулиці та викрикували гасла з вимогою відхилити законопроєкт.