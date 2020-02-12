Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія публічно вибачився за слова про відновлення водопостачання анексованого РФ Криму в обмін на виведення військ з Донбасу.

Відповідний пост Арахамія розмістив на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, Давид Арахамія в ефірі телеканалу “Прямий” у відповідь на запитання журналіста про можливість відновлення водопостачання анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу заявив, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”.

Ця заява нардепа не залишилася непоміченою та була жорстко розкритикована громадянами України. В свою чергу Арахамія пояснив, що він не пропонував відновити подачу води до Криму, а висловив свою особисту (а не фракції) думку про такий “компроміс” у відповідь на пряме запитання журналіста.

“У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. … Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий … Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція”, — поскаржився Арахамія.

Водночас він наголосив, що йому варто бути обережнішим у висловлюваннях.

“Питання компромісів насправді дуже складне для нашого суспільства. Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності. Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє”, — додав нардеп.

Крім цього, Арахамія вибачився перед всіма громадянами України, яких могли образити його слова.

“Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною”, — підсумував голова фракції.