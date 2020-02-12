Відповідний пост Арахамія розмістив на своїй сторінці в фейсбук.
Як повідомлялося раніше, Давид Арахамія в ефірі телеканалу “Прямий” у відповідь на запитання журналіста про можливість відновлення водопостачання анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу заявив, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”.
Ця заява нардепа не залишилася непоміченою та була жорстко розкритикована громадянами України. В свою чергу Арахамія пояснив, що він не пропонував відновити подачу води до Криму, а висловив свою особисту (а не фракції) думку про такий “компроміс” у відповідь на пряме запитання журналіста.
“У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. … Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий … Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція”, — поскаржився Арахамія.
Водночас він наголосив, що йому варто бути обережнішим у висловлюваннях.
“Питання компромісів насправді дуже складне для нашого суспільства. Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності. Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє”, — додав нардеп.
Крім цього, Арахамія вибачився перед всіма громадянами України, яких могли образити його слова.
“Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною”, — підсумував голова фракції.
Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.
- Влітку 2019 року постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не постачає прісну воду і електроенергію на територію анексованого півострова Крим і наразі переглядати цю позицію не планує.
- У листопаді заступниця постійного представника президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що Україна не планує відновлювати ані водопостачання в анексований Росією Крим, ані пряме транспортне сполучення з півостровом.