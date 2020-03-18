Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту РФ.

“У ході першого етапу навчань екіпажі літаків і вертольотів відпрацьовували заходи з виведенням сил з-під удару умовного противника з подальшим перебазуванням авіації на запасні аеродроми”, – йдеться в повідомленні окупантів.

Відзначається, що на другому етапі навчань військові льотчики російських Су-24М і Су-30М виконували бомбометання і запуски некерованих ракет по морським і наземним цілям.

“Екіпажі протичовнових літаків і вертольотів здійснили пошук підводного човна умовного супротивника, а льотчики військово-транспортної авіації здійснили навчальні заходи з перевезенням і десантуванням вантажів”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в навчаннях окупантів були задіяні літаки-розвідники Су-24МР, фронтові бомбардувальники Су-24М, військово-транспортні літаки Ан-26, винищувачі Су-30СМ, а також вертольоти Ка-27 і Мі-28.

В цілому в російських навчаннях було задіяно близько 20 одиниць військової техніки.