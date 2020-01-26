Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф заявив, що владі відомий військовослужбовець, який збив літак МАУ в Тегерані. Він заарештований.

Про це йшлося в інтерв’ю Заріфа німецькому виданню Spiegel.

Відповідаючи на запитання про те, чому уряду Ірану було потрібно три дні, щоб визнати, що літак “Міжнародних авіаліній України” був збитий іранською ракетою, Заріф заявив, що це була “складна ситуація в складний час” та поскаржився на те, що іншим державам потрібно ще більше часу.

“Це була складна ситуація в складний час. Іншим потрібно набагато більше часу. Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогоднішній день вони досі не принесли офіційних вибачень”, — сказав він.

Продовжуючи порівнювати реакції Ірану і США він заявив, що військовослужбовець, який збив український літак, знаходиться у в’язниці.

“Американський офіцер, який був відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Тим часом іранець, який збив український літак, зараз знаходиться у в’язниці”, — сказав голова МЗС Ірану.

Про особу заарештованого на даний момент нічого невідомо.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.