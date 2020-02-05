Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Виступаючи в якості свідка під час судового засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Положинський пояснив, що українські військові подарували підозрюваному Андрію Антоненко макет міни на його очах на початку літа 2016 року, коли музиканти давали концерт в зоні бойових дій.

“Військовослужбовці тобі дарують подарунки, тому що для них дуже важливо, що ти приїхав до них, а дуже часто це такі місця, куди взагалі мало хто доїжджає і волонтери не завжди доїжджають, а тут приїжджають артисти. І військові намагаються після концертів максимально віддячити артистам . І вони дарують подарунки в знак подяки”, – сказав він.

Музикант підкреслив, що часто військові хочуть подарувати щось від себе особисто.

“І тут у них вже включається фантазія, у кого що є, дарують якісь частини свого обмундирування, якісь тільники, нашивки, якісь коробки з гільзами”, – розповів Положинський.

За його словами, “щось схоже на міну” військові подарували Антоненко також після одного з концертів.

“Військовослужбовець при мені дарував Андрію цю штуку. Я сказав, що я такий небезпечний предмет в свою машину не пущу. Тоді вони почали наді мною сміятися, відкрили, це був просто корпус, схожий на міну, але всередині він був порожній”, – заявив музикант.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.