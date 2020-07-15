Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти просять не називати імена загиблих військових, поки вони не будуть опубліковані офіційно.

Про це повідомила прес-служба 35-ї окремої бригади морської піхоти в Facebook.

“Днями один з підрозділів бригади морської піхоти зазнав втрат на сході України. Особливо українське суспільство сколихнуло вбивство нашого бойового медика російськими окупантами. Ми розділяємо біль та лють, яка переповнює усіх небайдужих українців, і запевняємо, що цей та інші злочини не залишаться для ворога без покарання. Однак, виходячи з низки об’єктивних причин офіційні ресурси не розголошують імена полеглих в той день воїнів. Перед тим, як це зробити, обов’язково повинні бути дотримані певні процедури та протоколи, серед яких головне – повідомити про трагедію рідних та близьких”, – сказано в повідомленні.

У морській піхоті з жалем відзначають, що представники інтернет-спільноти вирішують оголошувати імена загиблих самостійно, не дочекавшись, поки з поля бою будуть повернуті тіла бійців і вищезгадана процедура буде дотримана.

“З цього приводу просимо, не розповсюджувати імена загиблих доти, поки вони не будуть оприлюднені на офіційних ресурсах!”, – закликають в заяві.