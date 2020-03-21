Військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) будуть взаємодіяти з правоохоронцями в забезпеченні громадської безпеки та порядку під час карантину.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.

Так, вже із завтрашнього дня, 22 березня, в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку ЗСУ, Національної гвардії та Національної поліції.

“В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України”, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони уточнили, що командуванням військових гарнізонів ЗСУ вжито заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними і дезінфікуючими речовинами.