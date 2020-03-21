Про це поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.
Так, вже із завтрашнього дня, 22 березня, в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку ЗСУ, Національної гвардії та Національної поліції.
“В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України”, – йдеться в повідомленні.
У Міноборони уточнили, що командуванням військових гарнізонів ЗСУ вжито заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними і дезінфікуючими речовинами.
- Раніше повідомлялося, що в Україні до боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 залучили Національну гвардію.