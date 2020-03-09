Про це заступник міністра заявила в інтерв’ю національному агентству “Укрінформ”.

“Гібридна війна тим і небезпечна, що вона постійно змінюється, тобто методи змінюються щодня. Як тільки з’являється можливість нанести точковий удар в якийсь елемент, відразу ворог це робить. Щодо військових… Ми маємо приклади розсилки ворогом SMS нашим хлопцям. Тобто установки, які дозволяють на лінії розмежування розкидати есемески – і наші бійці періодично можуть отримувати повідомлення про те, що “вас чекають вдома”, що “залиште позиції”, тобто ті речі, які можуть психологічно на них впливати”, – пояснила Фролова.

На її думку, для протидії інформаційним атакам супротивника слід вводити певні обмеження.

“Це не дуже популярна тема, але обмеження необхідні. Потрібно розуміти, що якщо людина в армії, то він не може фотографувати і викладати фото з геолокації, він не може публікувати, в якому підрозділі він знаходиться, він не може робити багато інших речей, які собі дозволяє людина без погон”, – сказала заступник міністра.

Також Фролова додала, що подібні обмеження існують у всіх арміях світу.

“Військові все одно несуть службу, розумієте. Це розташування: він сьогодні у Львівській області, а завтра його перекидають. І по його переміщенню можна відстежити – куди дислокується підрозділ. Якісь військові беруть участь у спільних навчаннях, якісь мають доступ до керівних документам. Це речі, які накладають певні обмеження. І вони повинні бути свідомими щодо тих обмежень, які існують”, – повідомила вона.