Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким дозволила військовослужбовцям із інвалідністю служити в Службі безпеки України та Державній прикордонній службі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2592 підтримали 310 нардепів.

Документом вносяться зміни до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, згідно з якими Держприкордонслужба України, Служба безпеки виключені з переліку органів, в яких не можуть проходити службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до неї за станом здоров’я.

Відтак, реалізація законопроєкту дозволить військовослужбовцям ДПСУ, СБУ, які проходять військову службу і визнані непридатними до неї за станом здоров’я, продовжувати таку службу.

Крім того, особи, звільнені з військової служби за станом здоров’я внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих при виконанні обов’язків, зможуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Йдеться про осіб, які отримали інвалідність або яким була встановлена часткова втрата працездатності (крім розумових, сенсорних, психологічних недоліків, порушень психіки, поведінки).

“Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військових попри їх фізичний стан можна реалізувати на військових посадах, які не потребують надмірних фізичних навантажень”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Однак для тяжкопоранених і травмованих військовослужбовців залишається закритою Служба зовнішньої розвідки.