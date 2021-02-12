Серед них – легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок та легенд. Спеціальним гостем програми стане гігантський Вогняний Лев, з яким можна буде зробити оригінальне фото на пам’ять.

Повідомляється, що всі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають шести метрів у висоту.

Крім гігантських світових фігур, на гостей чекає захоплююча шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні. А також костюмовані актори – аніматори, атракціони для дорослих та дітей, фуд-корти, тематичні зони з народністю Китаю, майстер-класи та інтерактиви:

“Це буде справжній казковий парк, де на вході вас зустрінуть аніматори в китайських костюмах. Вздовж алеї ви побачите атракціони, фігури, що світяться в темряві, чарівні будиночки з активностями для дітей. В одному, наприклад, можна буде намалювати дракона і взяти участь в конкурсі з призами. Ми вирішили стартувати в день святкування Китайського Нового року, щоб занурити відвідувачів у атмосферу свята”, – говорить організатор заходу, керівник компанії Grand Event Денис Погорєлко.

Фестиваль триватиме до 28 березня. На території парку діють карантинні обмеження.

Коли: з 12.02-28.03

Де: Співоче поле (Лаврська, 31)

Час роботи: 17: 00- 22:00 щоденно

Вхід: платний