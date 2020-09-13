У США, штат Каліфорнія, очевидці зняли на відео вогненний смерч - руйнівне природне явище, що представляє небезпеку для населених пунктів і промислових центрів.

Відео очевидці публікують у соцмережах.

На опублікованих кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно, як далеко закручується вогненна воронка. Небо над нею забарвлене в червоний колір, чути виття сирен.

Температура в такому торнадо може досягати тисячі градусів за Цельсієм і більше. Всі об’єкти на шляху смерчу згорають і плавляться.

Fire tornado in California…😱 pic.twitter.com/mX3sxdFFoz — Are you kidding (@Zoobizo) September 12, 2020

Раніше повідомлялося, що рекордно сильні лісові пожежі на заході США забрали життя декількох десятків людей. Як мінімум 23 людини загинули. Будинки сотень американців постраждали через стихію, що охопила вже понад 12 штатів. Найбільше жертв пожежі – 19 осіб – в штаті Каліфорнія.