Про це повідомляється на сторінці Олімпійських ігор у Twitter.

Церемонія передачі відбулася на історичному стадіоні “Панатінаїкос”.

У зв’язку з епідемією COVID-19, глядачів на стадіоні не було. Присутні були: президентка Грецької Республіки Катеріна Сакелларопулу, керівник Національного олімпійського комітету Греції Спірос Капралос, заступник голови оргкомітету зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні та віцепрезидент НОК Китаю Юй Цзайцін та інші.

На стадіон вогонь занесла грецька лижниця Параскеві Ладопулу, вона ж представляє збірну Греції. Потім акторка Ксанті Георгіу, яка виконувала роль верховної жриці, передала олімпійський вогонь голові Національного олімпійського комітету Греції. Той своєю чергою передав вогонь Юй Цзайціну.

До Пекіну з Афін вогонь доставлять спеціальним чартерним рейсом.

XXIV зимові Олімпійські ігри будуть проходити у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри відбуватимуться з 4 по 13 березня. На зимових Олімпійських іграх не буде іноземних глядачів у зв’язку з епідемією COVID-19. Також всім спортсменам і тренерам щодня робитимуть тести на коронавірус.